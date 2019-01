Μπήκε να βοηθήσει τον ποδοσφαιριστή και... του πάτησε το πόδι με το αμαξίδιο! (vid)

Ο νεαρός παίκτης βρισκόταν στο έδαφος και πονούσε, περιμένοντας να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Όταν έφτασε το αμαξίδιο προς το μέρος του, με τον ιατρικό εξοπλισμό και το φορείο εφόσον αυτό χρειαζόταν, ο οδηγός δεν υπολόγισε σωστά και του πάτησε το πόδι!

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο άνθρωπος που βρισκόταν μαζί με τον οδηγό πάνω στο αμαξίδιο, το βρήκε αστείο και γελούσε!

Απίστευτα πράγματα...

Beware the stretcher cart...

This crazy moment went viral from an U20s competition in Brazil this morning.

At least the 'co-pilot' found it funny! #OptusSport pic.twitter.com/lnUpBaGcgZ

— Optus Sport (@OptusSport) January 7, 2019