Ενας παίκτης και έξι αστυνομικοί τραυματίες σε επεισόδια στην Αλγερία! (vid)

Η Βίλατζ Μούσα με την Εμ Σι Αλγέρ έπαιζαν για το Κύπελλο, σε ένα ματς το οποίο διακόπηκε ύστερα από πέτρες και αντικείμενα, ένα εκ των οποίων βρήκε παίκτη των φιλοξενούμενων στο κεφάλι. Εκτός από τον ποδοσφαιριστή, τραυματίστηκαν και έξι αστυνομικοί. Αρχικά το ματς διακόπηκε για 30 λεπτά και στη συνέχεια, οριστικά...

Algerian Cup: The match between CR Village Moussa (D3) and MC Alger was stopped after 30 minutes after fans lit up flares and started throwing stuff onto the pitch with the home team losing 3-0, Sofiane Bendebka was struck and the ref awarded the game to MCA pic.twitter.com/71OBuV4pBt

— Walid Bylka (@bylka613_) January 1, 2019