Οι οπαδοί σε όλα τα γήπεδα της Ευρώπης προχωρούν ένα βήμα παραπάνω και τα κορεό τους κάνουν τη διαφορά. To video του «Copa 90» παρουσιάζει ένα θέαμα μοναδικό...

Tifos were taken to the next level this year pic.twitter.com/KpFFgrrZQO

— COPA90 (@COPA90) December 27, 2018