Έλαμψε όλο το «Μονουμεντάλ» στη γιορτή της Ρίβερ Πλέιτ! (vids)

Οι «εκατομμυριούχοι», γιόρτασαν για την κατάκτηση του τροπαίου και ειδικά από τη στιγμή που έγινε εις βάρος της μεγάλης τους αντιπάλου, Μπόκα Τζούνιορς, σε τρομερά επεισοδιακούς τελικούς με αναβολές, βροχή, επεισόδια και... μεταφορά της ρεβάνς στην Ευρώπη και τη Μαδρίτη.

Η νύχτα έγινε μέρα στο «Μονουμεντάλ», οι παίκτες του Γκαγιάρδο το απόλαυσαν παρέα με τους οπαδούς τους και τις οικογένειές τους και μάλιστα, έκαναν τον γύρο του γηπέδου με πούλμαν με ανοιχτή οροφή για να δει όλος ο κόσμος το τρόπαιο!

River Plate had quite a party in Buenos Aires pic.twitter.com/l5idagQGej

