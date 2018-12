Πιτσιρικάς αποστομώνει τον Αλέξις για το κάπνισμα και τον Βιδάλ! (vid)

Ο Χιλιανός τα βρήκε σκούρα όταν κατάλαβε πραγματικά πως... από μικρό κι όχι απαραίτητα τρελό, μαθαίνεις την αλήθεια.

Προσπαθώντας να πείσει πιτσιρικάδες πως για να γίνουν καλοί ποδοσφαιριστές απαγορεύεται να καπνίζουν και να πίνουν, ένα από τα παιδιά που τον άκουγαν ρώτησε για τον Αρτούρο Βιδάλ κι εκεί... ο Αλέξις μάλλον έπρεπε ν' αλλάξει άμεσα θέμα!

Alexis Sanchez telling kids that to be a footballer you can’t drink or smoke

One kid responds: “what about Arturo Vidal” pic.twitter.com/hAzDcJ9V4b

