Aντιπρόεδρος του Peace and Sport ο Ντρογκμπά

Η τεράστια καριέρα του Ντιντιέ Ντρογκμπά ήταν πάντα συνδεδεμένη με την κοινωνική δράση. Άλλωστε, η δική του συμβολή ήταν καθοριστική στο να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στη χώρα του. Από το 2017 είναι Champion for Peace του παγκόσμιου και ουδέτερου οργανισμού Peace and Sports, ο οποίος χρησιμοποιεί τον αθλητισμό και τις αξίες του για να προωθήσει τον διάλογο, την εκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση και την ενσωμάτωση με μεγάλο στόχο, φυσικά, την ειρήνη. Πλέον, έχοντας πλέον σταματήσει οριστικά το ποδόσφαιρο, αναλαμβάνει ακόμα πιο ενεργό ρόλο. Στην τελετή που έλαβε χώρα στο Μοναχό την Τρίτη (10/12), ανακοινώθηκε ότι αναλαμβάνει το πόστο του αντιπροέδρου!

«Ήμουν αποφασισμένος να εμπλακώ περισσότερο με τον Peace and Sport και να υποστηρίζω ενεργά τον πρόεδρό του, Ζοέλ Μπουζού, ώστε να δώσω πίσω όλα αυτά που μου έχει προσφέρει ο αθλητισμός κατά τη διάρκεια των χρόνων. Τα 25 χρόνια καριέρας μου έδωσαν μεγάλη φήμη και έχω χτίσει ένα δίκτυο. Τώρα, θέλω να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου για να φέρω τη θετική αλλαγή στον κόσμο», είπε ο Ιβοριανός, ενώ ο πρόεδρος Μπουζού πρόσθεσε: «Είναι απόλαυση και τιμή να καλωσορίσω τον Ντιντιέ στο συμβούλιο του Peace and Sport στη θέση-κλειδί του αντιπροέδρου. Είμαστε σίγουροι ότι η υποστήριξή του θα δυναμώσει την στρατηγική του Peace and Sport και θα δημιουργήσει προβολή για την θετική δύναμη του αθλητισμού».