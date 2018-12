Μπουένος Άιρες: Μια πόλη, ένα ξέφρενο πάρτι για την θριαμβεύτρια Ρίβερ Πλέιτ (pics & vids)

Στον Οβελίσκο του Μπουένος Άιρες: Εκεί, στο εθνικό ιστορικό μνημείο, στο σύμβολο της πρωτεύουσας της Αργεντινής που βρίσκεται στην πλατεία της δημοκρατίας πανηγυρίζουν οι φίλοι της Ρίβερ την κατάκτηση του Κόπα Λιμπερταδόρες.

Πανό που έγραφαν τη λέξη «δόξα», συνθήματα και «ενός λεπτού σιγή για την Μπόκα που πέθανε», ακουγόταν από το στόμα των χιλιάδων φίλων της Μπόκα.

Μια μεθυσμένη πόλη η πρωτεύουσα της Αργεντινής. Μια πόλη... ερωτευμένη με το ποδόσφαιρο. Μια πόλη που βάφτηκε ερυθρόλευκη χάρη στην Ρίβερ, που στον σπουδαίο τελικό με την Μπόκα ήταν εκείνη που θριάμβευσε.

WATCH: Fans in Buenos Aires celebrate Argentinian soccer team River Plate's win versus the Boca Juniors at the #CONMEBOLLibertadores final #ClubWC pic.twitter.com/MAmMgtsBXL

Meanwhile in Argentina... River Plate fans are PUMPED after their Copa Libertadores victory today

( via: @CARPoficial) pic.twitter.com/DrPgORp4SZ

— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 10, 2018