Κατέκτησε το MLS Cup μόλις στη 2η χρονιά συμμετοχής η Atlanta United! (vids)

Η επιτυχία της νεοσύστατης ομάδας της Ατλάντα, είναι η πρώτη για την πόλη έπειτα από την κατάκτηση του World Series από τους Atlanta Braves πίσω στο 1995, στο μπέιζμπολ!

Στο τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο της Atlanta United, ο Χεράρδο Μαρτίνο, προτού αναλάβει την εθνική ομάδα του Μεξικό, πανηγύρισε τη μεγάλη επιτυχία για το κλαμπ, με το τελικό 2-0 να διαμορφώνεται χάρη σε τέρματα των Ζόσεφ Μαρτίνες (αναδείχθηκε και MVP) στο 39ο λεπτό και Φράνκο Εσκομπάρ με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.

