Μπέκαμ σε Νεϊμάρ: «Θα έρθεις στο Μαϊάμι για 10 χρόνια»! (vid)

Οι δύο μεγάλοι αστέρες μίλησαν στο πλαίσιο της προώθησης του Otro, της νέας πλατφόρμας όπου μπορεί κανείς ν' απολαμβάνει τα μεγαλύτερα ονόματα του ποδοσφαίρου σε ιδιαίτερες δοκιμασίες, αναλύσεις και συζητήσεις...

Φυσικά η κουβέντα ήταν χιουμοριστική, με τον Μπέκαμ να λέει στον Νεϊμάρ «θα σου δώσω να υπογράψεις ένα κενό χαρτί και θα είναι συμβόλαιο 10 ετών. Δεν θα σε πληρώσουμε όμως πάρα πολύ...».

Ο Βραζιλιάνος φορ έδωσε το χέρι, πανηγύρισε κι άρχισε ν' αποκαλεί «πρόεδρο» τον Άγγλο νυν ιδιοκτήτη της Inter Miami FC!

BREAKING: David Beckham is going to sign Neymar... pic.twitter.com/MVum2trTE4

— Football Daily (@footballdaily) December 5, 2018