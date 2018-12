Οι οπαδοί της Μπόκα έκαναν τη νύχτα μέρα... ξεπροβοδίζοντας την ομάδα τους για τη Μαδρίτη! (vid)

Έπειτα από πολλές άσχημες σκηνές και δυο αναβολές στον επαναληπτικό τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες, όλα δείχνουν πως επιτέλους, την 9η Δεκέμβρη το ματς θα διεξαχθεί κανονικά στη Μαδρίτη.

Η αποστολή της Μπόκα Τζούνιορς «πέταξε» για την ισπανική πρωτεύουσα και οι οπαδοί της ομάδας φρόντισαν να ξεπροβοδίσουν τον κόουτς και τους ποδοσφαιριστές με τρομερό τρόπο, που θυμίζει... πανηγυρισμούς για την κατάκτηση τροπαίου!

Δείτε τις απίστευτες σκηνές:

You would think Boca had w*n the Copa Libertadores, no they’re leaving to play the 2nd leg! Powerful scenes from Buenos Aires! #VamosBoca

@SC_ESPN pic.twitter.com/4ypZ8QPCSl

— Boca in English (@CABJ_English) December 5, 2018