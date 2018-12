Έκλαψε για τη Φλαμένγκο και ετοιμάζεται για Μίλαν ο Πακετά (vid)

Ο Βραζιλιάνος χαφ θα ντυθεί στα ροσονέρι χρώματα από τον Ιανουάριο, σε μια μεταγραφή που έχει κλείσει και έχει οριστικοποιηθεί εδώ και αρκετό καιρό.

Θα είναι η πρώτη φορά που ο Πακετά θα φύγει από την πατρίδα του και θα κυνηγήσει τ' όνειρο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και γι' αυτό ξέσπασε σε κλάματα στο φινάλε του αγώνα με την Ατλέτικο Παραναένσε...

Δείτε το βίντεο:

#Paquetà lascia il #Flamengo in lacrime. È in arrivo al #Milan [via @globoesportecom] pic.twitter.com/W3tQrfiFfV

— Emanuele Tramacere (@TramacEma) December 2, 2018