«Έκρυψε» την μπάλα και σκόραρε με πανέμορφο πλασέ ο Ινιέστα (vid)

Ο Νταβίδ Βίγια βρισκόταν στις εξέδρες του γηπέδου της Βίσελ Κόμπε, έχοντας παρουσιαστεί από τον ιαπωνικό σύλλογο. Λίγο αργότερα απόλαυσε και την γκολάρα του Αντρές Ινιέστα, ο οποίος με μια πανέμορφη συνεργασία και ένα τέλειο πλασέ βοήθησε την ομάδα του να πάρει τη νίκη με 3-2 επί της Βεγκάλτα Σεντάι, στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Always said Andres Iniesta was already the best player in Japan the moment he step his foot in the country pic.twitter.com/b8Py6wzXjH

— Seyi (@Shexxilona) 1 Δεκεμβρίου 2018