Ηταν 29 ετών, έλεγε ότι είναι 16, έγινε ο νεαρότερος σκόρερ ever και... ξεφτιλίστηκαν όλοι! (vid)

Απίθανα πράγματα στην Ινδία καθώς παίκτης και club είχαν κάνει πλαστογραφία και τελικά τιμωρήθηκαν. Αυτό που συνέβη είναι ότι ο Gourav Mukh έκανε ντεμπούτο με την Jamshedpur έχοντας ως υποτιθέμενη ηλικία τα 16 χρόνια. Ο Ινδός επιθετικός όμως έμπλεξε μόνος του, καθώς μπήκε ως αλλαγή και βρήκε δίχτυα [video] και έγινε ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία του πρωταθλήματος. Ομως ύστερα από έρευνα διαπιστώθηκε ότι έχει κλείσει τα 29 του χρόνια και το story δεν είχε happy ending για τον ίδιο και την ομάδα του...

When his team needed him the most, Gourav Mukhi came off the bench on his debut to draw @JamshedpurFC level #BENJAM #LetsFootball #FanBannaPadega pic.twitter.com/TvmfEIZLAc

— Indian Super League (@IndSuperLeague) October 8, 2018