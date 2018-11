Έσπασαν το λεωφορείο της Μπόκα! (vid)

Η ένταση στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Μπόκα και στην Ρίβερ ξεκίνησε από πολύ νωρίς και το λεωφορείο της αποστολής της πρώτης δέχθηκε εκατοντάδες αντικείμενα. Το αποτέλεσμα ήταν ο οδηγός να ανεβάσει ταχύτητα με εντολές της αστυνομίας, όμως όταν έφτασε στο στάδιο φάνηκε η ζημιά με τα πολλά σπασμένα παράθυρα! Δείτε το video που τραβήχτηκε στη συνέχεια μέσα από το λεωφορείο.

How is it possible that Boca Juniors had to reach the stadium with no police around?

This is barely criminal from Argentinian authorities pic.twitter.com/wX2r2RmFut

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 24, 2018