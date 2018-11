Πέτρες και σπρέι πιπεριού στους παίκτες της Μπόκα, σε κακή κατάσταση ο Τέβες! (vid)

Η Μπόκα ζήτησε να εξεταστούν όλοι οι ποδοσφαιριστές της μετά και το σπρέι πιπεριού που έφτασε σ' εκείνους, με τον Κάρλος Τέβες να έχει επηρεαστεί περισσότερο απ' όλους και να μη μπορεί να σταθεί!

Δείτε τις εικόνες με τους φιλοξενούμενους να φτάνουν στ' αποδυτήρια του «Μονουμεντάλ» καλύπτοντας τα πρόσωπά τους με τις μπλούζες τους...

Boca’s team bus had tear gas thrown through the windows on the way to the stadium...#boca #CopaLibertadoresFinal pic.twitter.com/M5I9Yc0Uhy

— Andy Bishop (@andy_bish) November 24, 2018