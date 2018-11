Ο Τόρες «αρρώστησε» τους οπαδούς της ομάδας του με γκολ... μισή σωτηρία (vid)

Ο Τόρες «τρέλανε» τους οπαδούς της Σαγκάν Τόσου χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη με 2-1 επί της Γιοκοχάμα Μαρίνος με γκολ στο 78'.

Το γήπεδο σείστηκε από τους πανηγυρισμούς των φίλων της Σαγκάν Τόσου καθώς με αυτή τη νίκη η υπόθεση παραμονή παραμένει στα χέρια της ομάδας.

Η Σαγκάν Τόσου μια αγωνιστική πριν το φινάλε σίγουρα απέφυγε τον απ' ευθείας υποβιβασμό, και στην τελευταία στροφή από αυτήν εξαρτάται για να μην παίξει ούτε μπαράζ για την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία της Ιαπωνίας.

This goal by Fernando Torres for Japanese side Sagan Tosu, saved the club from relegation. pic.twitter.com/Sq8rU0mkWz

— Football Media (@FootbaIIGoaIs) 24 Νοεμβρίου 2018