ورود به ۱۰۰ بازی ملی یادآور روزهای سخت ۱۲ سال تلاش و بهانه ای است برای تشکر و قدردانی از همه مربیان زحمت کشی است که مرا پروراندند؛ دوستانی که در همه این بازیها و اردوها همراهم بودند و پذیرایم بودندو هستند؛ و صد البته همراهی مهربانانه و همیشگی شما هواداران سخاوتمند و دوست داشتنی تیم ملی است.... بابت همه این خاطرات خوبی که با هم ساختیم ممنونم. به اميد موفقيت هاي بيشتر تيم ملي ،در جام ملت هاي آسيا و شاد كردن دل شما مردم شريف ايران

