Παρά την αντικανονική απόκρουσή του, ο διαιτητής δεν σφύριξε απολύτως τίποτα και το πιο φοβερό από όλα ήταν ότι κανένας από τους αντιπάλους δεν διαμαρτυρήθηκε!

Meanwhile in Egypt...goalkeeper saves outside the area, no player complains, ref says play on pic.twitter.com/ocWsK5Qf11

— Football HQ (@FootbaII_HQ) 21 Νοεμβρίου 2018