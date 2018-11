Ικάρντι-Ντιμπάλα: Άνοιξαν λογαριασμό και αντικαθιστούν τον Μέσι (vids)

Πέρασε αρκετός καιρός για να βρουν δίχτυα. Τα κατάφεραν όμως. Και τα κατάφεραν σ' ένα σημείο όπου η εθνική Αργεντινής έψαχνε την αναγέννησή της - κι ακόμη την ψάχνει.

Ικάρντι και Ντιμπάλα όμως μπορούν να αποτελέσουν τους ηγέτης της ομάδας του Σκαλόνι και να οδηγήσουν την ομάδα και πάλι σ' ένα φωτεινό μονοπάτι από επιτυχίες. Προς το παρόν δεν είναι ούτε στην αρχή. Το ότι άνοιξαν λογαριασμό με την εθνική την ίδια μέρα αμφότεροι μπορεί να σημαίνει ότι ανοίγουν κι έναν νέο κύκλο για την «αλμπισελέστε», ειδικά από την στιγμή που ο Λιονέλ Μέσι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα επιστρέψει.

Ο Μάουρο Ικάρντι πέτυχε το παρθενικό του γκολ με την εθνική ομάδα, απέναντι στο Μεξικό.

Ο ηγέτης της Ίντερ, μετρά 392' με το εθνόσημο στο στήθος και στο 1' της αναμέτρησης με τους «τρι» άνοιξε το σκορ ανοίγοντας το δρόμο για τη νίκη.

Μάλιστα, σκόραρε πέντε χρόνια, ένα μήνα και πέντε μέρες μετά το ντεμπούτο του με την «αλμπισελέστε» - αν κι αυτή ήταν η μόλις 8η του συμμετοχή.

Icardi actually acting like a centre forward and Lamela's simple yet lethal ball, the two keys to this Argentina opener. pic.twitter.com/6T4IFo422x

— Daniel Edwards (@DanEdwardsGoal) November 21, 2018