Ο Πούλισιτς έγινε ο νεότερος αρχηγός στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ

Καταρρίπτοντας την επίδοση του Λάντον Ντόνοβαν κατά δυο χρόνια, ο Πούλισιτς ηγήθηκε των προσπαθειών των διεθνών συμπαικτών του, στην αναμέτρηση με τη «σκουάντρα ατζούρα», σε ηλικία 20 ετών και 63 ημερών.

Ο εκ των πρωταγωνιστών της φετινής Ντόρτμουντ, για τον οποίο οι «σειρήνες» ακούγονται από τώρα πολύ δυνατά και οι Βεστφαλοί έχουν αρχίσει να συμβιβάζονται με την ιδέα της απώλειάς του το επόμενο καλοκαίρι, έγραψε ιστορία φορώντας και τιμώντας τη φανέλα με το εθνόσημο.

Per @ussoccer, Christian Pulisic is the youngest #USMNT captain in the modern era (1990-present) as he skippers the USA against Italy tonight. Pulisic is 20 years and 63 days old, beating Landon Donovan’s record by over 2 years.

— Joe Prince-Wright (@JPW_NBCSports) November 20, 2018