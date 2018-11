«Καγκουρό» για τελευταία φορά ο Κέιχιλ (pic & vids)

Ο άλλοτε αστέρας της Έβερτον και νυν ποδοσφαιριστής της Jamshedpur στην Ινδία, πέρασε με αλλαγή στο 82ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης με τους Λιβανέζους, στη θέση του Μόουι και καταχειροκροτήθηκε, φορώντας για 108η και τελευταία φορά τη φανέλα με το εθνόσημο.

Στην ιστορία της παρουσίας του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, μέτρησε 50 γκολ, ενώ, ουδείς έχει περισσότερα παιχνίδια σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου (9) και περισσότερα γκολ (5) στο Μουντιάλ από εκείνον...

Ο πανηγυρισμός του με τις γροθιές στο σημαιάκι του κόρνερ θα λείψουν από τους Αυστραλούς οπαδούς, με το φινάλε της θητείας του Κέιχιλ στην εθνική ομάδα να σημαίνει και ένα μεγάλο τέλος εποχής για έναν από τους πιο αξιόπιστους και τίμιους αρχηγούς...

​