Ο Τορέιρα μέσα σε 20 δευτερόλεπτα έκοψε προσπάθεια του Φαμπίνιο, και στη συνέχεια σταμάτησε με διαδοχικά τάκλιν Νεϊμάρ και Φιρμίνο, βγάζοντας όλο το πάθος για το οποίο ξεχωρίζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Καινούρια φρουτάκια στο καζίνο! Το αγαπημένο «Eye of Hathor» έφτασε στη Vistabet.gr!

Torreira blocks Fabinho, tackles Neymar and Firmino is a space of 20 seconds pic.twitter.com/O0LdKPojQW

— M1Ö (@MesutOzilClass) 17 Νοεμβρίου 2018