Ο Έντερσον κάνει... τρομερό air-ball με το πόδι και ο Άλισον ξεραίνεται στο γέλιο (vid)

Ο Έντερσον προσπάθησε από μεγάλη απόσταση να βάλει καλάθι με το πόδι, όμως έκανε... πανηγυρικό air-ball με αποτέλεσμα ο Άλισον και ο Φιλίπε Λουίς να γελάσουν μαζί του και ν' αποτυπώσουν τη στιγμή σε βίντεο που... δεν τιμά καθόλου τον πορτιέρε των «πολιτών».

Βέβαια, σε αυτό το γέλιο του Άλισον, ο γκολκίπερ της Σίτι θα μπορούσε πολύ εύκολα να του απαντήσει με... μια ματιά στον βαθμολογικό πίνακα της Premier League!

Alisson laughing at Ederson is how Liverpool fans laugh when Man City fans say Ederson is better than Alisson #LFC pic.twitter.com/enrQOpGdFL

— Roar Of The Kop (@_RoarOfTheKop_) November 16, 2018