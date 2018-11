«Πουλήστε το σπίτι σας, να μεγαλώσουμε το Μπομπονέρα»! (vid)

Τι ήθελαν και βγήκαν στο μπαλκόνι τους οι ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου σπιτιού αφού... ξέρουν πως έχουν μισητοί;

Οι οπαδοί της Μπόκα, έφτιαξαν ένα μικρό σύνθημα για εκείνους, ζητώντας... κάπως άκομψα να πουλήσουν τον οικεία, η οποία μπλοκάρει τα σχέδια της αύξησης της χωρητικότητας του «Μπομπονέρα»!

Δείτε το βίντεο:

Boca supporters still had time to dedicate a song especially for the home owners, whose house behind one of the Bombonera stands blocks expansion plans. "Sell your house (and then something not very polite)"pic.twitter.com/fuTcNtEvQz

