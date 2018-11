Η νέα αυτοβιογραφία του Ζλάταν έχει τίτλο: «Είμαι το ποδόσφαιρο»... (pic)

«Είμαι ο Ζλάταν, είμαι το ποδόσφαιρο» τιτλοφορείται η νέα αυτοβιογραφία του νυν άσου των Λ.Α. Γκάλαξι και όπως ενημέρωσε ο ίδιος μέσω των social media, κυκλοφόρησε σήμερα, 8/11, μεταφρασμένο σε αρκετές γλώσσες.

«Περιλαμβάνει ιστορίες από την καριέρα μου, όπως επίσης και αρκετές συνεντεύξεις δικές μου αλλά και παλιών και νυν συμπαικτών μου» έγραψε στους λογαριασμούς του στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης...

HEJ SVERIGE! Today my new book is released in Swedish and several other languages. It is a book about my career as a football player with lots of interviews with me and former colleagues, written by @MatsOlssonNY. Enjoy pic.twitter.com/L1aZGCjvlp

