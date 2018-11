Χειρότερο να παντρεύεσαι τη μέρα του Μπόκα - Ρίβερ, παρά στο Μουντιάλ... (vid)

«Αν προγραμματίζεις γάμο τις ημέρες που βρίσκεται σε εξέλιξη το Μουντιάλ, τότε είσαι ηλίθιος. Αν το κάνεις και πέσει την ίδια μέρα το Μπόκα – Ρίβερ, τότε είσαι πολύ άτυχος...» είναι το νόημα του βίντεο, με το ζευγάρι να προσπαθεί να βρει τρόπους ώστε να παρακολουθήσουν οι καλεσμένοι του γάμου το μεγάλο ντέρμπι και τη γυναίκα να ρίχνει την ιδέα ακόμα και για... συνύπαρξη οπαδών Μπόκα και Ρίβερ, για να πάρει την απάντηση:

«Όσοι βλέπουμε ποδόσφαιρο, δεν είμαστε πολιτισμένοι...».

"The person that gets married during the World Cup is an idiot, but getting married when River play Boca is just unlucky"

(via @jerofreixas)pic.twitter.com/vCthzxxsUb

— COPA90 US (@COPA90US) November 6, 2018