Παρέδες: «Ψέματα ότι αποβλήθηκα επίτηδες για το Μπόκα – Ρίβερ» (vid)

Ο Αργεντινός μέσος είδε δυο κίτρινες κάρτες σε διάστημα 14 λεπτών και στη Ρωσία κατηγορήθηκε πως το... κυνήγησε ώστε να μη βρεθεί στο επόμενο παιχνίδι της Ζενίτ, την Κυριακή κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και να βρει ευκαιρία να ταξιδέψει πίσω στην πατρίδα του ώστε να δει από κοντά τον πρώτο τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες στο superclasico που προέκυψε τη φετινή σεζόν.

«Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο που είναι κακό για την ομάδα μου. Είναι κάτι που το... εφηύραν οι δημοσιογράφοι στην Αργεντινή και είναι ψέμα. Δεν πήρα κόκκινη κάρτα επίτηδες. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο» είπε ο Παρέδες, όντας δηλωμένος οπαδός της Μπόκα...

So, there are some sections of the Zenit supporters who believe Leandro Paredes picked up a 2nd yellow on purpose this weekend so he could fly to Argentina to watch the Copa Libertadores Final next week.

Here’s the incident, what do you think? pic.twitter.com/cUeIRqPatA

— Russian Football News (@RusFootballNews) November 6, 2018