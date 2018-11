Σκόραρε σε ηλικία 14 ετών στο clasico της Παραγουάης! (vid)

Πριν από αυτόν, στο συγκεκριμένο παιχνίδι είχαν σκοράρει οι Ρόκε Σάντα Κρουζ, Χουάν Ιτούρμπε και Σέρχιο Ντίας.

Το 2018, ήταν η σειρά του μικρού Φερνάντο Οβελάρ!

Λίγους μήνες πριν κλείσει τα 15 του χρόνια (!) με αξιοζήλευτη τεχνική μπροστά από τον αντίπαλο πορτιέρε, «τσίμπησε» τη μπάλα και σκόραρε για τη Σέρο απέναντι στην Ολίμπια στο clasico της Παραγουάης, το οποίο ολοκληρώθηκε με το ισόπαλο 2-2...

Δείτε το γκολ του μικρού:

Fernando Ovelar made his pro debut last week and today he scored his first goal for Cerro Porteño in Paraguay's clasico vs Olimpia. He became the youngest player to score in Paraguay's clasico with only 14 years old !!! pic.twitter.com/ioXYOsFUnr

— Kelvin Galvez (@CoachGalvez) November 5, 2018