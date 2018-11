«Ιμπρα», Τζιοβίνκο και... Κάταϊ υποψήφιοι για το γκολ της χρονιάς (vid)

Κι όμως. Από τα αζήτητα του Ολυμπιακού βρέθηκε να κάνει καριέρα στην Primera Division και πλέον βγάζει το... ψωμάκι του στην Αμερική. Ο Αλεξάνταρ Κάταϊ αγωνίζεται στο Σικάγο κάνοντας σπουδαία χρονιά και βρίσκεται στους υποψήφιους για το καλύτερο γκολ της σεζόν! Σε αυτά βρίσκεται φυσικά και η γκολάρα του Ιμπρα αλλά φυσικά κι αυτό του Τζιοβίνκο...

Δείτε τις υποψηφιότητες

No shortage of beauties in 2018.

Make your pick for AT&T Goal of the Year: https://t.co/n82rZpe8Zd #ATTGotY https://t.co/35P4bqDqxd

— Major League Soccer (@MLS) 4 Νοεμβρίου 2018