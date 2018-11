ΟΚ. Ο ένας το είχε βάλει σε τελικό Champions League. Ομως έκτοτε είναι γκολ... σφραγίδα. Ο Στιβ Μακνάμαναμ μ' ένα δικό του τρόπο είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Κανιθάρες στον τελικό του 2000 με την Βαλένθια κι έκανε το 2-0 για την Ρεάλ.

Ομως ακριβώς το ίδιο γκολ έβαλε 18 χρόνια μετά ο Νταμίρ Κρίλαχ. Και η ομοιότητα συγκλονίζει!

Damir Kreilach ARE YOU KIDDING US?! #LAFCvRSL // @Audi #MLSCupPlayoffs https://t.co/OTWcWEaCth

— Major League Soccer (@MLS) 2 Νοεμβρίου 2018