Έχασε πέναλτι κι αποκλείστηκε από τα Play-offs ο Ρούνεϊ (vid)

Ακόμα κι αν προσωρινά στην παράταση σώθηκε η κατάσταση με γκολ στο 116o λεπτό από τον ΝτεΛέον και το knockout ματς οδηγήθηκε στα πέναλτι (1-1 κ.α., 2-2 παρ.), εκεί η DC United δεν είχε τύχη...

Ο Ρούνεϊ αστόχησε στο πρώτο πέναλτι για την ομάδα του, τον ακολούθησαν οι Ακόστα και ΝτεΛέον (3-2 στη διαδικασία) και κάπως έτσι ήρθε ο αποκλεισμός με την Colombus Crew να συνεχίζει στα play-offs.

A rough end to a great season for Wayne Rooney.

Rooney has his penalty saved and was eliminated from the Audi MLS Cup Playoffs. pic.twitter.com/kEEk57DvBj

— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 2, 2018