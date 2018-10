Στο φινάλε «μίλησε» ο Μπενεντέτο για τη Μπόκα! (vid)

Η Μπόκα, στο γεμάτο και μαγικό «Μπομπονέρα», έπρεπε να κάνει πολλή υπομονή για να βρει απαντήσεις στον τρόπο με τον οποίο είχε παρουσιαστεί στο γήπεδο η Παλμέιρας και έτσι, μέσα σε πέντε λεπτά, από το 83' έως και το 88', διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Ο Μπενεντέτο αρχικά με κεφαλιά κι έπειτα με δυνατό δεξί σουτ, έχοντας κάνει τρομερή ντρίμπλα για να γυρίσει το κορμί του και ν' αποφύγει τον αντίπαλό του, διαμόρφωσε το τελικό σκορ, έχοντας μάλιστα περάσει με αλλαγή στο ματς στο 77'!

Στον πάγκο έμεινε ο Κάρλος Τέβες για τον ημιτελικό...

Στο άλλο ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο δεύτερος φιναλίστ, η Γκρέμιο έχει ένα μικρό αβαντάζ έναντι της Ρίβερ Πλέιτ μετά το 1-0 στο ματς που διεξήχθη τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Δείτε τη νίκη της Μπόκα:

¡El doblete heroico de Darío Benedetto!

13 minutes

2 goals

2 shots

5 passes

9 touches

Sensational impact off the bench by a fantastic striker, including one of the best goals of #Libertadores2018. Amazing by Pipa!#BocaPalmeiras #Boca #CopaLibertadores pic.twitter.com/N8E57NKBOM

— #ThankYouDeuce (@JogaBonito_USA) October 25, 2018