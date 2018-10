Η εθνική ομάδα του Βανουάτου ψάχνει προπονητή... στο twitter! (pic)

Στην εποχή που οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης σε ενώνουν με τον συνάνθρωπό του σε κάθε άκρη του πλανήτη, η εθνική ομάδα του Βανουάτου προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την τεχνολογία για να... γίνει διαδοθεί η ανάγκη της για νέο προπονητή!

Τι πιο απλό, λοιπόν, απ' το να γράψει μια αγγελία και να την «ανεβάσει» στο twitter;

VACANCY | Vanuatu Football Federation is on the hunt for a new national team coach to lead the team into the future. Think you have what it takes to guide this football-mad nation? Check out the job description here: https://t.co/dZxdS1fo3j

