Δολοφονική καρατιά με τις τάπες στο στήθος στην Βραζιλία (vid)

Η Παλμέιρας νικούσε 2-0 τη Σεαρά, αλλά ο επιθετικός της, Ντεϊβέρσον σκέφτηκε να κάνει ό,τι χειρότερο μπορούσε σε διεκδίκηση της μπάλας με τον Ρίτσαρντσον της Σεαρά. Σήκωσαν και οι δύο το πόδι τους, αλλά ο Ντεϊβέρσον κάρφωσε δολοφονικά τις τάπες του στο στήθος του αντίπαλου παίκτη και εννοείται ότι αποβλήθηκε με απ' ευθείας κόκκινη.

Olha a entrada que o Deyverson deu em cima do Richardson, do Ceará. O atacante do Palmeiras foi expulso imediatamente pic.twitter.com/7JGJwL4PyF

