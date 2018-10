Αποθεώθηκε και στο... χόκεϊ ο Ζλάταν! (vid)

Ο Σουηδός σούπερ σταρ των Γκάλαξι αποτελεί μεγάλη ατραξιόν για την αμερικανική πολιτεία, η οποία φροντίζει να εκμεταλλευτεί τη φήμη του αλλά και να χαρεί την παρουσία του όσο διαρκέσει αυτή στον ποδοσφαιρικό σύλλογο του Λος Άντζελες.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Ζλάταν βρέθηκε στον αγώνα χόκεϊ ανάμεσα στους Κινγκς του Λ.Α. Και τους Αϊλάντερς της Νέας Υόρκης, ρίχνοντας το πακ πριν την έναρξη της αναμέτρησης και γνωρίζοντας την αποθέωση...

A warm reception from @LAKings fans as @Ibra_official drops the puck! #NYIvsLAK pic.twitter.com/9KN7qpNa4o

— NHL (@NHL) October 19, 2018