Ζλάταν: «Βασιλιάδες υπάρχουν πολλοί, Θεός είναι ένας....» (vid)

Έτοιμη και... πληρωμένη ατάκα μοιάζει αυτή στην πιο πρόσφατη συνέντευξη του Σούπερ σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Γκάλαξι στην εκπομπή Soccer AM.

Έχοντας πλέον να μοιραστεί την πόλη με τον Λεμπρόν, ο Ζλάταν ξεκαθαρίζει ότι το προσωνύμιο King θα μπορούσε να το έχει ο καθένας που επιδεικνύει κάτι ξεχωριστό. Γι' αυτό κι εκείνος είναι πλέον... Θεός, έχοντας μπει και στο κλαμπ των 500άρηδων όσον αφορά στα γκολ καριέρας!

Self-described God Zlatan Ibrahimović on self-appointed king LeBron James:

"There are many kings, there is only one God."

@KingJames @Ibra_Official pic.twitter.com/FZtmfbulm0

— Soccer AM (@SoccerAM) October 18, 2018