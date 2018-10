Εδώ και τέσσερα χρόνια δεν είναι παράνομη η χρήση της στην Ουρουγουάη. Αυτό βέβαια απέχει πολύ από το να αρχίζει να... ανθίζει στις εξέδρες των γηπέδων. Οπως συμβαίνει δηλαδή στην έδρα της Πενιαρόλ, όπου ένα βιντεάκι δείχνει ότι η μαριχουάνα αρχίζει να βγαίνει στα τσιμέντα του «Campeón del Siglο».

Cannabis has been legal in Uruguay since 2014 and Peñarol fans have taken full advantage : @lvaro11343062] pic.twitter.com/JSbaio3mci

— COPA90 (@COPA90) October 16, 2018