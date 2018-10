Ο Σαλάχ είδε θαυμάστριά του να κλαίει και πήγε να την αγκαλιάσει (vid)

Ο σούπερ σταρ της Λίβερπουλ αποτελεί ίνδαλμα για τους συμπατριώτες του και η αντίδραση της κοπέλας στη θέα του Σαλάχ δεν είναι καθόλου πρωτότυπη το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά την υπερπροσπάθεια για να στείλει την εθνική ομάδα της πατρίδας του στο Μουντιάλ της Ρωσίας και την καταπληκτική περσινή σεζόν που είχε στη Λίβερπουλ.

Δείτε το βίντεο:

#LFC’s @MoSalah’s reaction towards a fan that cried after seeing him at Egypt’s training is top class. pic.twitter.com/yWOI0vNjRM

— Marwan Ahmed (@MarwanAhmed_KF) October 15, 2018