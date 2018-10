Ο Σαλάχ δουλεύει στις προπονήσεις τις απευθείας εκτελέσεις κόρνερ (vid)

Ο σούπερ σταρ της Λίβερπουλ, που μάλιστα επέστρεψε στο Μέρσεϊσαϊντ με πρόβλημα τραυματισμού μετά το πρόσφατο ματς της εθνικής ομάδας της πατρίδας του και είναι αμφίβολος για το προσεχές ματς των «κόκκινων» με τη Χάντερσφιλντ, έχει κάνει... προεργασία στις απευθείας εκτελέσεις κόρνερ.

Το έχει δουλέψει και στη Λίβερπουλ, το έχει δοκιμάσει και στις προπονήσεις της Αιγύπτου και το πέτυχε όταν συμφώνησε με τον Αμρ Ουάρντα να το στείλει προς την εστία, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, στο παιχνίδι για τα προκριματικά του Κόπα Άφρικα.

Salah has been trying these direct corner goals for a while now, tried it for us before in recent PL games. Slowly becoming his new trait. pic.twitter.com/Od3FEKcbi4

— . (@VintageSalah) October 13, 2018