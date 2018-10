Ο Ρούνεϊ επέστρεψε σε οπαδό το κινητό που είχε πέσει στον αγωνιστικό χώρο! (vid)

Στην Ουάσινγκτον, οι φίλοι της DC United δεν λατρεύουν τον Άγγλο αστέρα μονάχα για την παρουσία της ομάδας στη ζώνη των πλέι-οφ για πρώτη φορά φέτος μετά τη νίκη με σκορ 1-0 επί της FC Dallas.

Ο πρωτεργάτης των επιτυχιών για τη DC United, άκουσε έναν οπαδό που του φώναξε πως είχε πέσει το κινητό του στο σημείο απ' όπου ο Ρούνεϊ θα εκτελούσε ένα πλάγιο άουτ και ο ποδοσφαιριστής πολύ ευγενικά το επέστρεψε!

Wayne Rooney. Man of the People.

Near the end of the game, a fan dropped his phone over the signboards, and Rooney kindly picked it up and handed it back to him. He's really been doing it all since arriving in the District.#DCvFCD #DCU #MLS #Class pic.twitter.com/5QZF0S9be8

