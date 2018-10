Αυτό είναι που λένε ότι... δεν θέλει να μπει η μπάλα! (vid)

Πέφτουν κορμιά στην περιοχή, γίνονται κόντρες, παλεύει ο Λάμπσον να υπερασπιστεί την εστία της Μινεσότα, βλέπει και τους αμυντικούς του να περιμένουν τη μπάλα πάνω στη γραμμή, αρκετά λεπτά επικρατεί σύγχυση κι όμως οι γηπεδούχοι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δεν δέχθηκαν γκολ!

Το Κολοράντο, βέβαια, έλυσε το Γόρδιο δεσμό στην επανάληψη (τελικό 2-0) όμως η φάση διαρκείας στα πρώτα λεπτά είναι από αυτές που σου ξεκαθαρίζει η τύχη πως ό,τι κι αν κάνεις, γκολ δεν θα μπει!

And then they said FIFA gameplay isn't real pic.twitter.com/YV5Pbu2wYQ

— Troll Football Media (@Troll__Footbal) October 14, 2018