Ο Νεϊμάρ απάντησε στις αποδοκιμασίες με χειροκρότημα και... το κέρδισε πίσω! (vid)

Ο Βραζιλιάνος αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν, κατευθυνόμενος προς το κόρνερ στα τελευταία δευτερόλεπτα (φάση από την οποία προήλθε το τελικό 2-0 για τη «σελεσάο»), άκουσε από τον κόσμο να τον αποδοκιμάζει, όμως είχε τον τρόπο να γυρίσει την κατάσταση υπέρ του και να κάνει τους οπαδούς να νιώσουν άσχημα...

Χειροκρότησε προς την εξέδρα σε απάντηση των γιουχαϊσμάτων που ακούγονταν και οι οπαδοί άλλαξαν στάση, αποφασίζοντας να του το ανταποδώσουν, αφού τους «αποστόμωσε»...

Saudi fans whistled at Neymar and he retaliated with love and they ended up cheering. Kill them with kindness, @neymarjr! pic.twitter.com/gIG6yNduOo

— M (@FutbolOfBarca) October 13, 2018