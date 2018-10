«Λείπει στην εθνική ο Μέσι, μακάρι να γυρίσει» (vid)

Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα εξαπέλυσε τα «πυρά» του εις βάρος του Λιονέλ Μέσι για το γεγονός πως είναι ένας ποδοσφαιριστής που πριν από κάθε ματς... πηγαίνει 20 φορές στην τουαλέτα κι έναν τέτοιο παίκτη δεν μπορείς να τον υπολογίζεις ως αρχηγό σου.

Ο Ρομέρο, έδωσε μια έμμεση απάντηση σε αυτά τα λεγόμενα, σχολιάζοντας το ματς της Τρίτης απέναντι στη Βραζιλία και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όλοι ξέρουμε πως η εθνική ομάδα είναι καλύτερη όταν είναι και ο Μέσι παρών. Τον περιμένουμε να γυρίσει πίσω και μας λείπει πολύ. Μακάρι να καθαρίσει το κεφάλι του από τις σκέψεις και τα προβλήματα που προκύπτουν όταν παίζει με την εθνική ομάδα και να τον έχουμε πάλι μαζί μας.

Κόντρα στη Βραζιλία ξέρουμε ότι πρέπει να νικήσουμε για την αυτοπεποίθηση και τους εαυτούς μας, για ν' αποδείξουμε ότι έχουμε μια πολύ καλή νεανική ομάδα».

