Ο Μπολτ σκόραρε για πρώτη φορά στην Αυστραλία! (vid)

Ο Τζαμαϊκανός Ολυμπιονίκης και πλέον... ποδοσφαιριστής, αφού αποφάσισε ν' αλλάξει καριέρα, χρίστηκε για πρώτη φορά στη ζωή του σκόρερ και φυσικά το πανηγύρισε με τον χαρακτηριστικό τρόπο που το έκανε και μετά από τις εκπληκτικές του κούρσες στον στίβο.

Πατώντας στην περιοχή από αριστερά και παρά το γεγονός πως βρισκόταν υπό πίεση, έκανε το χαμηλό αριστερό σουτ και σκόραρε για τους Central Coast Mariners, στο ματς από το οποίο ενδεχομένως να κερδίσει συμβόλαιο συνεργασίας.

Λίγο αργότερα διπλασίασε τα προσωπικά του τέρματα στην αναμέτρηση!

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρτενέρ του στην επίθεση ήταν ο Ρος ΜακΚόρμακ, με θητεία σε Ρέιντζερς, Κάρντιφ, Λιντς, Φούλαμ και Άστον Βίλα...

Usain Bolt's only gone and done a Fortnite celebration, cementing his status as an Official Footballer pic.twitter.com/cxm0bk5QAI

— COPA90 (@COPA90) October 12, 2018