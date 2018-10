Σωτήριες κινήσεις του Κόατες σε τραυματισμό του τερματοφύλακά του! (vid)

Ο άλλοτε αμυντικός της Λίβερπουλ και νυν των «λιονταριών» της Λισαβόνας έκανε άμεσες κινήσεις ώστε να ανοίξει το στόμα του τερματοφύλακά ώστε να βεβαιωθεί πως δεν του είχε γυρίσει η γλώσσα, έχοντας αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης στην οποία βρέθηκε ο Σαλίν έπειτα από χτύπημα που δέχθηκε στον αέρα.

Εν συνεχεία, ο 28χρονος αμυντικός φώναξε αμέσως εντός γηπέδου το ιατρικό επιτελείο και ο γκολκίπερ της Σπόρτινγκ φυσικά αντικαταστάθηκε αναγκαστικά.

Παρά και το γεγονός πως ο ίδιος σκόραρε, ο Κόατες δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα από την Πορτιμονένσε με το τελικό 4-2.

A clip of Coates comes to Salin’s aid, making sure he doesn’t choke on his tongue after Salin went face first with the post. Well done Coates! You may not have the armband, but no doubt you’re a captain & a big example for this team! @SebastianCoates pic.twitter.com/VQRwUytsVI

— Sporting160 EN (@Sporting160EN) October 8, 2018