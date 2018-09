Ζλάταν: «Αφού δεν ήταν το δικό μου γκολ ανάμεσα στα κορυφαία, δεν με απασχολεί»! (vid)

Ο Σουηδός σούπερ σταρ, πέτυχε το 500ο του τέρμα σε ντέρμπι του Λος Άντζελες και το έκανε με τρόπο που μόνο εκείνος ξέρει, σχεδόν με γυριστό εναέριο τακούνι!

Παρ' όλα αυτά, σημειώθηκε αφότου είχαν αποφασιστεί τα υποψήφια γκολ για το φετινό βραβείο Puskas της FIFA κι έτσι ο «Ίμπρα» δεν βρισκόταν ανάμεσα στις υποψηφιότητες.

Ερωτηθείς για τον νικητή, Μοχάμεντ Σαλάχ, με το φαλτσαριστό σουτ απέναντι στην Έβερτον, ο Ζλάταν ήταν απόλυτος και απάντησε πως: «Δεν συμφωνώ...», ενώ συνέχισε: «Η αλήθεια είναι ότι το ψαλίδι του Κριστιάνο ήταν πολύ καλό. Από την άλλη, αφού δεν ήμουν εγώ υποψήφιος, τότε δεν με απασχόλησε ιδιαίτερα ποιοι ήταν υποψήφιοι και ποιος νίκησε. Να δούμε την επόμενη φορά...».

"I didn't see the candidates. If my goal was not there I'm not interested." - @Ibra_official on the Puskás Award pic.twitter.com/6QyijKgoAn

— LA Galaxy (@LAGalaxy) September 27, 2018