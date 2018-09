Εφτάχρονο κοριτσάκι μάγεψε τον Ζλάταν με την ερμηνεία της στον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ!(vid)

Η μικρούλα ήταν η μεγάλη νικήτρια διαγωνισμού που πραγματοποίησε η ομάδα του Λος Άντζελες και ο τρόπος με τον οποίο ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ πριν από την αναμέτρηση με τους Sounders, ήταν πραγματικά εντυπωσιακός.

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, δεν μπορούσε να σταματήσει να χαμογελά και να χειροκροτεί την πιτσιρίκα, στην οποία έδωσε και τον τίτλο του... MVP με ανάρτησή του στα social media.

7-year-old @MaleaEmma won the LA Galaxy's national anthem contest for Sunday's game vs Seattle, and she absolutely CRUSHED IT.

Even Zlatan was impressed! pic.twitter.com/Ta6xIsheuV

— FOX Soccer (@FOXSoccer) September 24, 2018