Ο τιμοκατάλογος για να στήσεις ματς στην Αλγερία: Με 6.500 λίρες παίρνεις πέναλτι!

Τρελά πράγματα στην Αλγερία!

Στα ευρήματα της έρευνας του BBC για τη διαφθορά στο ποδόσφαιρο της χώρας συγκαταλέγεται κι ένας τιμοκατάλογος για... κάθε γούστο!

Σύμφωνα λοιπόν μ' αυτόν, ένα πέναλτι κοστίζει 6.500 λίρες, η ισοπαλία 13.000 λίρες ενώ η νίκη κοστίζει ακριβά. Συγκεκριμένα, όποιος θέλει τρεις βαθμούς θα πρέπει να δώσει 50.000 λίρες.

Βέβαια, δεν είναι το ίδιο να θες νίκη για να βγεις πρωταθλητής από το να θες νίκη για να σωθείς. Εκεί παίζει διαφοροποίηση στο... πακέτο που θα πρέπει να δώσεις.

Βάσει της έρευνας μάλιστα, τα τρελά στησίματα γίνονται σε μικρότερες κατηγορίες και σε ματς όπου ματς παιδιά.

Algeria has a legitimate claim to be called a football mad country. But it is not all about the passion. Another kind of madness is eating at the heart of its football. It is easy to fix matches, a match fixer told the BBC. "You just have to understand the process and the tricks" pic.twitter.com/bXi1Ma3JeA

— SportAfrican (@sportafrican1) September 20, 2018