Παίκτες των New York Red Bulls ζωγράφισαν παπούτσια και κάνουν... τάκλιν στον παιδικό καρκίνο (pics)

Χρώματα, καρτούν, παγωτά, πεταλούδες, παγωτά, νότες, ο Μπάτμαν, ο Σούπερμαν, ο Σούπερ Σόνικ, κομμάτια πίτσας, ζωάκια, ο Πίκατσου, ο Μπομπ Σφουγγαράκης...

Ό,τι ευχάριστο μπορεί να χωρέσει το μυαλό ενός παιδιού θα το δεις στα ξεχωριστά παπούτσια που σχεδιάστηκαν για τους New York Red Bulls.

Τα παιδιά αυτά που περνούν τη μεγαλύτερή τους δοκιμασία, επισκέφτηκαν μαζί με τους γονείς τους τις εγκαταστάσεις του συλλόγου το καλοκαίρι. Κάθε παίκτης είχε από ένα παιδί και μαζί εμπνεύστηκαν τη ζωγραφιά που ήθελαν να έχουν τα παπούτσια τους.

Το αποτέλεσμα ήλθε δια χειρός της τοπικής καλλιτέχνιδας Τζέσι Καβάνα και τελικά θα φορεθούν κατά το ζέσταμα στην αναμέτρηση με την Τορόντο το ερχόμενο Σάββατο. Μάλιστα, ο σύλλογος θα προσφέρει ειδικά εισιτήρια για να στηρίξει τόσο το Tackle Kids Cancer όσο και το Love Your Melon.

Με το σύνθημα «Tackle Kids Cancer» (σ.σ. τάκλιν στον παιδικό καρκίνο) η ομάδα της Νέας Υόρκης είναι θέλει να... κλωτσήσει την αρρώστια μακριά από τους μικρούς ήρωες.

Ο Λούις Ρόμπλες, αρχηγός των Red Bulls της Νέας Υόρκης για την πρωτοβουλία αυτή δήλωσε:

«Όλα τα περασμένα χρόνια, μέσω του Tackle Kids Cancer και της συνεργασίας μας με το Hackensack Meridian Health, κατορθώσαμε να προσφέρουμε ευκαιρίες στους παίκτες ώστε να κάνουν τη διαφορά στις ζωές των άλλων αλλά τελικά οι παίκτες κατέληξαν να έχουν συνειδητοποιήσει ότι με τις επισκέψεις και τις εμπειρίες αυτές τα παιδιά έκαναν τη διαφορά στη ζωή τους επίσης».

Tim Parker will have the @RedBull logo, as well as his number and the artist's, Matt's, number#TackleKidsCancer | #RBNY pic.twitter.com/XyZwB0i7fT — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) September 20, 2018

Luis Robles will have sprinkles and lots of color on his boots!#TackleKidsCancer | #RBNY pic.twitter.com/mTkaLKrBRN — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) September 20, 2018

Alex Muyl will be wearing these boots, featuring Sophia's name in bright colors and some of her scribbles#TackleKidsCancer | #RBNY pic.twitter.com/SCrNwPH2xv — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) September 20, 2018

Connor Lade's boots celebrate gymnastics and ice cream #TackleKidsCancer | #RBNY pic.twitter.com/Dc21b9rZEJ — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) September 20, 2018

"Red Bulls Tackle Kids Cancer" will feature prominently on Kemar Lawrence's boots#TackleKidsCancer | #RBNY pic.twitter.com/OnlhCgkWKW — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) September 20, 2018