Μετέδιδαν το παιχνίδι μαζί με... κάθε κίνηση του Μαραντόνα!

Ο αντίκτυπος που έχει ο Μαραντόνα στο μεξικανικό ποδόσφαιρο, είναι τεράστιος.

Κάθε μέλος της Dorados δηλώνει κατενθουσιασμένο με την παρουσία του παγκόσμιου θρύλου στην τεχνική ηγεσία και στο πρώτο του παιχνίδι με την ιδιότητα του νέου κόουτς της Dorados, ήρθε ευρεία νίκη με σκορ 4-1 επί της Καφεταλέρος.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι στην τηλεοπτική κάλυψη της αναμέτρησης στο Μεξικό, μεταδιδόταν κάθε κίνηση του Μαραντόνα στον πάγκο, αφού είχε μόνιμα κάμερες στραμμένες πάνω του, με μια δεύτερη εικόνα μέσα στο γενικό πλάνο!

4-1 to @Dorados in Maradona's debut match as manager in Mexico's second division. Scenes in Culiacán. Hope someone is making a documentary. pic.twitter.com/AILwdjjwrJ

